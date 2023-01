Gattuso lascia la Liga, rescissione consensuale con il Valencia

Gennaro Gattuso lascia la guida del Valencia, di comune accordo con la società spagnola. Lo ha reso noto lo stesso club valenciano, precisando che "il club e l'allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF. La Società ringrazia il tecnico per l'impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro". La squadra tornerà ad allenarsi domani agli ordini di "Voro" González.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

Il clima sembrava essersi addensato già nella serata di ieri quando Rino Gattuso dopo essersi arreso per 1-0 al Valladolid rimediando la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, ha allontanato con una manata una telecamera durante un confronto animato in aeroporto con una delegazione di tifosi.

'Ringhiò, infastidito, ha spinto via una tv locale per poi finire con una stretta di mano l’incontro con i suoi supporters.

