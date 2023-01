La Juve annuncia ricorso al Coni: "Motivazioni viziate da illogicità e infondatezza"

Le motivazioni della Corte d’appello Figc sono un «documento prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto». Lo scrive la Juventus, in una nota. Il club bianconero "e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni della decisione. La società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso». I termini previsti per inoltrare il ricorso sono di 30 giorni. Il Collegio potrè valutare eventuali vizi di forma, errate interpretazioni delle norme di giustizia sportiva o violazioni del diritto di difesa.

