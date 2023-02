Antonio Conte finisce sotto i ferri per forti dolori addominali. La nota del Tottenham

Antonio Conte, il tecnico del Tottenham, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea. Il club ha confermato che Conte stava soffrendo di dolori addominali e che la diagnosi ha rivelato la necessità di questo intervento. Il tempo di recupero dipenderà dalle condizioni post-operatorie, ma si stima che potrebbe essere assente per un massimo di due mesi. Conte avrà bisogno di un po' di tempo per riprendersi dall'operazione, quindi la sua presenza in panchina per la prossima partita contro il Manchester City è da escludere.

