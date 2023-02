Roma, caso Zaniolo. Inserito nella lista Uefa, ma rimane comunque fuori dal progetto

Nicolò Zaniolo resta fuori dal progetto tecnico della Roma e avrà un permesso per restare a riposo 30 giorni. Lo scorso 31 gennaio il calciatore aveva presentato al club un certificato medico col quale aveva evidenziato la necessità di fermarsi e di concedersi alcuni giorni di riposo. La Roma lo ha convocato a Trigoria per accertamenti e questa mattina il giocatore si è sottoposto ad una visita specialistica che ha confermato lo stato di disagio. La società ha quindi accordato il periodo di riposo, al termine del quale verrà fissata una nuova visita. Zaniolo intanto è stato inserito in lista Uefa, ma è una decisione solo formale, dettata anche dai paletti del settlement agreement. L’azzurro quindi resta fuori dal progetto giallorosso.

© Riproduzione riservata