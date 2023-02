Zaniolo e la maglia 17 al Galatasaray: "La dedico a un tifoso e a tutto il popolo turco"

L’omaggio a un giovane tifoso morto e a tutto il popolo turco colpito dal terribile terremoto. E' cominciata l’avventura al Galatasaray di Niccolò Zaniolo che in un video postato dal nuovo club mostra la maglia che indosserà (i colori sono giallorossi come la sua ex Roma) con il numero 17. Nelle immagini il giocatore, portato subito allo stadio del Galatasaray dove è stato allestito un centro di raccolta fondi in aiuto della popolazione, ricorda Muhammed, il tifoso morto che proprio pochi giorni fa aveva esultato per l’arrivo a Istanbul dell’ex romanista e si dice «molto dispiaciuto, io ho dato il mio contribuito facciamolo tutti e stiamo tutti insieme più forti di prima».

