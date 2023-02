Corto muso (di Giroud): il Milan batte il Torino e torna in zona Champions

Dopo cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette uscite tra Serie A e coppe nazionali, il Milan torna a sorridere battendo in casa il Torino nella sfida valevole per la 22 giornata. A San Siro finisce 1-0 grazie alla 'zuccata' di Giroud, giunto al settimo sigillo in campionato: la squadra di Pioli riprende ossigeno riportandosi momentaneamente al terzo posto della classifica a 41 punti, mentre gli uomini di Juric interrompono la mini striscia di tre risultati utili di fila restando a quota 30.

L’approccio migliore è quello dei granata, che si dimostrano più aggressivi ed intraprendenti rispetto ai rossoneri, più timorosi e impauriti dal momento negativo che non riescono a scrollarsi di dosso.

Tabellino Milan-Torino 1-0

Marcatore: 17'st Giroud.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu 6; Kalulu 7, Kjaer 5.5 (26'st Gabbia 6), Thiaw 7; Saelemaekers 6 (44'st Calabria sv), Krunic 6, Tonali 6 (44'st Pobega sv), Hernandez 7; Diaz 6 (34'st De Ketelaere sv), Giroud 7.5 (44'st Origi sv), Leao 6. In panchina: Mirante, Vasquez, Ballo-Touré, Vranckx, Bakayoko, Messias, Adli, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli 6.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 5 (35'st Gravillon sv), Schuurs 5.5, Buongiorno 6 (12'st Vojvoda 6); Singo 6, Adopo 5.5 (24'st Karamoh 6), Gineitis 6 (1'st Linetty 5.5), Rodriguez 5.5; Miranchuk 6, Vlasic 5 (35'st Radonjic sv); Sanabria 6. In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Vieira, Ilic, Aina, Seck. Allenatore: Juric 5.5. ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6

NOTE: serata fredda, campo in cattive condizioni. Ammoniti: Gineitis, Kjaer, Buongiorno, Schuurs, Radonjic. Angoli: 8-3 per il Torino. Recupero 0'; 5'.

