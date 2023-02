Sinner vince torneo Montpellier, Cressy ko in 2 set

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montpellier battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy, 51mo della classifica Atp, con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Sul duro indoor della città francese, il 21enne altoatesino, numero 17 del mondo, si è imposto in un’ora e 37 minuti di gioco. Sinner, che in semifinale si era sbarazzato del 18enne francese Arthur Fils, si aggiudica così la prima finale dal titolo vinto a Umago dello scorso luglio, conquistando il settimo torneo Atp della sua carriera.

