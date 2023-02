Il Milan batte il Tottenham di Conte: Diaz firma l'1-0 nell'andata degli ottavi. Il Bayern vince a Parigi

Milan-Tottenham 1-0

RETE: 7'pt Diaz

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu 6.5; Kalulu 6.5, Kjaer 7, Thiaw 7; Saelemaekers 6.5 (32' st Messias 6), Krunic 6.5, Tonali 6.5 (41' st Pobega sv), Theo Hernandez 7; Diaz 7 (32' st De Ketelaere 6); Giroud 6, Rafael Leao 6.5 (46'st Rebic sv). In panchina: Mirante, Nava, Calabria, Ballo-Tourè, Origi, Gabbia. Allenatore: Pioli 7.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster 6; Romero 5, Dier 5, Lenglet 5.5 (36'st Davies sv); Emerson Royal 4.5, Skipp 6, Sarr 6, Perisic 5.5; Kulusevski 5.5 (25' st Richarlison 6), Son 5 (36' st Danjuma s.v.); Kane 5. In panchina: Austin, Whiteman, Sanchez, Pedro Porro, Tanganga, Moura, Devine. Allenatore: Conte 5.

ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera) 5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 74.320 per un incasso di 9.133.842 euro. Ammoniti: Romero, Dier, Tonali, Theo Hernandez. Angoli: 3-8. Recupero: 3'pt, 6'st

Dopo il ritorno al successo in campionato, il Milan sorride anche in Champions League aggiudicandosi l’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Brahim Diaz ad inizio partita: buona prestazione di carattere e grinta per la squadra di Pioli, capace di concedere poco agli uomini di Conte. Ora i rossoneri dovranno cercare di difendere il minimo vantaggio nella sfida di ritorno, in programma a Londra il prossimo 8 marzo. Sette minuti sul cronometro e i rossoneri la sbloccano immediatamente grazie al gol di Brahim Diaz, che ribadisce in rete di testa dopo una parata clamorosa di Forster su una sua stessa conclusione. La prima risposta inglese arriva al 25' con una punizione velenosa di Son deviata in corner, poi dopo una manciata di secondi ci prova anche Emerson con un tiro da fuori bloccato centralmente da Tatarusanu. A ridosso dell’intervallo grande pericolo corso dai rossoneri: Son scappa in verticale alla difesa e trova la parata di Tatarusanu, poi sulla ribattuta Kane colpisce una traversa ma sarebbe stato comunque tutto vano per un fuorigioco precedente del coreano.

Nella ripresa il match resta in grande equilibrio, il Tottenham tenta di alzare i giri del proprio motore, ma il Milan è bravo a non concedere troppi spazi dimostrando grande concentrazione. La squadra di Pioli si fa rivedere in avanti soltanto nel finale, sciupando due grandi palle gol per chiudere il discorso: prima De Ketelaere e poi Thiaw non riescono ad inquadrare lo specchio con due colpi di testa ravvicinati. Nelle ultime battute di gara succede poco altro e al triplice fischio resiste l’1-0.

Psg - Bayern Monaco 0-1

RETE: 7' st Coman

PSG (4-4-2): Donnarumma 6.5; Hakimi 5 (1' st Kimpembe 5.5), Ramos 7, Marquinhos 6.5, Nuno Mendes 7; Zaire-Emery 6 (11' st Ruiz 5), Danilo 6 (30' st Vitinha sv), Verratti 5.5, Soler 5 (11' st Mbappe 5); Messi 5.5, Neymar 5. In panchina: Bernat, Bitshiabu, Ekitike, Gharbi, Letellier, Pembele, Rico. Allenatore: Galtier 6.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer 6; Pavard 6, De Ligt 6.5, Upamecano 6; Cancelo 5 (1' st Davies 6), Sané 5 (44' st Stanisic sv), Kimmich 6.5, Goretzka 6; Musiala 6 (41' st Gravenberch sv), Coman 7 (30' st Gnabry sv); Choupo-Moting 6.5 (30' st Muller sv). In panchina: Blind, Ibrahimovic, Sarr, Schenk, Tel, Ulreich. Allenatore: Nagelsmann 6.5

ARBITRO: Oliver (Inghilterra) 6.5

NOTE: Un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Stadio esaurito con circa 48.000 spettatori e 2000 tifosi ospiti. Espulso al 47' st Pavard per doppia ammonizione. Ammoniti: Pavard, Kimpembe, Neymar. Angoli: 4-5. Recupero: 1' pt, 4' st

