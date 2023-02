Tornano le notti di Champions. Stasera a San Siro Milan-Tottenham

Sono le grandi difficoltà e regalare i grandi stimoli. Stefano Pioli lo sa e il punto di partenza è proprio il riconoscimento del valore del Tottenham, ospite a San Siro per un ottavo di Champions «difficile, come è inevitabile che sia». Due gare, le più importanti della carriera, le ha definite il tecnico emiliano, nel gotha del calcio continentale. Gli Spurs incarnano quelle virtù di «ritmo, intensità, fisicità e qualità» tipiche del calcio inglese, «a cui si aggiungono i dettami tattici di un mister come Antonio Conte, bravissimo nel preparare le gare in tutti i loro dettagli».

Conte come espressione di quella scuola italiana che continua a confermarsi a livello internazionale e che vede, nel Pioli pensiero, il tecnico pugliese sul podio dei migliori, con Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti. «Tra l’altro, Conte è stato uno dei pochi colleghi che mi ha chiamato per congratularsi della vittoria dello scudetto e questo mi ha fatto molto piacere». Attori e contesto, insomma, per un palcoscenico che migliore non potrebbe essere. Il Milan che vuole misurare la propria capacità di ripresa dopo la recente crisi di risultati, sceglie quella platea europea di cui rivendica con orgoglio il diritto di appartenere. Per storia, per blasone. «Non so cosa proveranno i nostri avversari a trovarsi di fronte a noi, so cosa proveremo noi ascoltando l’inno della Champions davanti ai nostri tifosi», continua Pioli. Che è consapevole della qualità del Tottenham, ma anche del fatto che la sua squadra potrà giocarsi il passaggio del turno. «Avranno un tridente offensivo di alto livello, per questo dovremo fare una prova difensiva molto attenta. Per pensare di vincere la partita, dobbiamo pretendere un Milan ad alti livelli di intensità e con grande qualità. E noi ci siamo preparati per questo». Pur senza Bennacer, non ancora recuperato, «crediamo di essere all’altezza del Tottenham e di poter passare il turno: dovremo palleggiare bene, tentare di essere sempre pericolosi e comandare la partita».

Musica per un ambiente che con il Torino ha ritrovato i tre punti e una faticosa via d’uscita a un gennaio nero, ma che ora cerca sia conferme che nuovi sogni da inseguire. «Quanto ci crediamo nel vincere la Champions? Dobbiamo fare un passo alla volta: vincere sarebbe un sogno, ma noi siamo bravi a costruire qualcosa di speciale. Dopo 3 anni di tante cose positive è certo una soddisfazione trovarci qui, ma chiaramente vogliamo provare ad andare oltre». Superando anche un avversario ferito dal 4-1 patito contro il Leicester, quindi affamato di riscatto: «Una settimana fa hanno battuto il City», minimizza Pioli. «Io credo che a queste partite ci si arrivi bene in ogni caso: non penso che vi giungiamo meglio noi e peggio loro», spiega ancora il tecnico del Milan. Che se un confronto proprio lo deve fare, è nell’accostamento tra il Milan che la scorsa stagione affrontò il Liverpool e quello che ora si misura su una sfida ancora più importante: il Milan di oggi è più pronto di quello che perse due volte con squadra di Jurgen Klopp, nella fase a gironi della scorsa Champions. Ma questi sono gli ottavi: difficoltà maggiore sì, stimoli superiori pure.

Le probabili formazioni

Milan (3-4-3): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori; 2 Calabria, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 10 Diaz, 9 Giroud, 17 Leao. In panchina: (83 Mirante, 77 Vasquez, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 12 Rebic, 21 Dest, 27 Origi, 24 Kjaer, 30 Messias, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers 90 De Ketelaere) All. Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Touré, Krunic, Tomori. Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Maignan

Tottenham (3-4-3): 20 Forster; 17 Romero, 15 Dier, 34 Lenglet; 23 Pedro Porro, 4 Skipp, 29 Sarr, 14 Perisic; 21 Kulusevski, 10 Kane, 7 Son. In panchina: (41 Whiteman, 40 Austin, 6 Sanchez, 9 Richarlison, 12 Royal, 16 Danjuma, 25 Tanganga, 27 Rodriguez Moura, 29 Matar Sarr, 33 Davies, 40 Austin). All. Conte. Squalificati: Hojberg Diffidati: Lenglet, Dier, Bentacur. Indisponibili: Bentacur, Loris, Sessegnon, Bissouma Arbitro: Sandro Schaerer (Svi) Quote Snai: 2,55; 3,25; 2,95.

