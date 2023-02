La Salernitana affida la panchina a Paulo Sousa

È arrivata soltanto alle 22.30 di ieri l'ufficialità di Paulo Sousa come nuovo allenatore della Salernitana. Il club campano, con una breve nota, ha comunicato di «aver raggiunto l’accordo con Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra». Il tecnico, in realtà, era arrivato alle 14 al centro sportivo Mary Rosy ed ha diretto anche il suo primo allenamento. Poi si è intrattenuto fino alle 19 con il ds Morgan De Sanctis ed altri componenti della società per definire alcuni aspetti contrattuali. Sousa ha firmato un contratto fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. Contestualmente la Salernitana ha comunicato «di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

