Serie A, tornano le partite in chiaro? Rai e Mediaset interessate ai diritti TV

Rai e Mediaset potrebbero essere in corsa per i diritti TV della prossima Serie A 2023-24, se il nuovo bando aprirà alla trasmissione di partite in chiaro. A riportarlo è il quotidiano economico Milano Finanza, secondo cui l'emittente di Stato e quella Fininvest starebbero seguendo con attenzione i lavori della Lega. In particolar modo Mediaset potrebbe mettere sul piatto una cifra pari a 200 milioni di euro. La condizione, per entrambe, è che il prossimo bando - che potrà coprire dai tre ai cinque anni - contempli anche la trasmissione di gare in chiaro, un'ipotesi che secondo il quotidiano non dispiacerebbe al governo Meloni.

A questo punto Tim non parteciperebbe. Al momento, questa ipotesi non è ancora confermata, ma proprio l'interesse di Rai e Mediaset potrebbe spingere Casini e De Siervo, presidente e amministratore delegato della Lega Serie A a inserire questa opzione per avvicinare i 930 milioni di euro a stagione che la A incassa attualmente. Anche Sky non sarebbe propensa a grandi investimenti, mentre alla finestra rimane Amazon.

