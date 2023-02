Serie A, la 23° giornata parte con Sassuolo-Napoli. Il programma

Si apre stasera la 23° giornata di Serie A. A scendere in campo alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà la capolista Napoli impegnata contro il Sassuolo. I partenopei anticipano in vista dell'impegno di Champions di martedì prossimo in trasferta con l'Eintracht Francoforte. Sabato poi in campo due delle inseguitrici: alle 18 il Milan nel derby con il Monza e alle 20:45 l'Inter a San Siro contro l'Udinese. Domenica tocca poi alle romane, all'Atalanta e alla Juve. Di seguito il programma della giornata:

Sassuolo-Napoli (venerdì ore 20.45, Dazn)

Sampdoria-Bologna (sabato ore 15.00, Dazn)

Monza-Milan (sabato ore 18.00, Dazn)

Inter-Udinese (sabato ore 20.45, Dazn e Sky)

Atalanta-Lecce (domenica ore 12.30, Dazn e Sky)

Fiorentina-Empoli (domenica ore 15.00, Dazn)

Salernitana-Lazio (domenica ore 15.00, Dazn)

Spezia-Juventus (domenica ore 18.00, Dazn)

Roma-Verona (domenica ore 20.45, Dazn)

Torino-Cremonese (lunedì ore 20.45, Dazn e Sky)

