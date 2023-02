Bolelli e Fognini trionfano in doppio a Argentina Open. È il 6° titolo in coppia

Nuovo successo a livello internazionale per la coppia numero uno del tennis azzurro: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno vinto il torneo di doppio dell’Argentina Open, gli azzurri hanno sconfitto 6-2, 6-4 il colombiano Nicolas Barrientos e l’israeliano Ariel Behar, che mai erano arrivati a giocarsi un titolo internazionale in coppia.

Per Bolelli e Fognini era la prima finale del 2023 e hanno conquistato così il sesto titolo Atp in coppia della carriera: prima avevano vinto a Umago nel 2011, sempre a Buenos Aires nel 2013, agli Australian Open nel 2015 (il primo Slam per una coppia tutta italiana dal Roland Garros di Pietrangeli-Sirola del 1959) e a Rio de Janeiro e a Umago nel 2022.

