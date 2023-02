Il Lecce vince 1-2 sul campo dell'Atalanta

Una sconfitta pesante, come nella gara d’andata al Via del Mare. L’Atalanta cade in casa contro il Lecce, i salentini si impongono 2-1 al Gewiss Stadium (stesso risultato dell’andata) grazie alle reti di Cessay e Blin: prova incolore da parte della compagine orobica, tanti gli errori soprattutto nella ripresa da parte di Hojlund e compagni. Alla vigilia ci si attendeva una gara complessa, ma la rete giallorossa arrivata al 4' ha praticamente scombussolato tutti i piani tattici: ci ha pensato Ceesay a sbloccare il punteggio con una conclusione dai 25 metri dopo aver vinto il contrasto su Demiral e passando praticamente in mezzo a tre avversari. La reazione atalantina, seppur confusa, è arrivata immediatamente, la squadra di Gasperini ci ha provato subito con Hojlund, ma il danese è arrivato in leggero ritardo sul cross a rientrare di Jeremie Boga. Protagonista del primo tempo è stato Joakim Maehle, rientrato dalla squalifica scontata contro la Lazio: il danese ci ha provato in tre occasioni senza però trovare la rete del pareggio

RETI: 4'pt Ceesay, 29'pt Blin, 42'st Hojlund NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 19.435 Ammoniti: Demiral, Zappacosta, Di Francesco, Gallo, Blin, Maehle. Angoli: 6-1 per l’Atalanta. Recupero: 3'; 7'.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 5; Toloi 5.5, Demiral 5 (30'st Palomino 6), Djimsiti 5.5; Zappacosta 5.5 (1'st Soppy 6), Ederson 5 (30'st Vorlicky 6), Koopmeiners 5.5, Maehle 6.5; Boga 5 (23'st Muriel 5); Hojlund 5.5, Lookman 5.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Muhameti. Allenatore: Gasperini 5

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Gendrey 6, Tuia 6.5 (23'st Ceccaroni 6), Baschirotto 6.5, Gallo 6; Blin 7, Hjulmand 6.5, Maleh 6 (26'st Askildsen 6); Banda 6.5 (17'st Strefezza 6.5), Ceesay 7 (17'st Colombo 6.5), Di Francesco 6.5 (23'st Oudin 6). In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Helgason, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Baroni 6.5

ARBITRO: Piccinini di Forlì 5

