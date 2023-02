Neymar, infortunio choc alla caviglia. Lascia il campo in barella: si teme lungo stop

Brutto infortunio alla caviglia destra per il brasiliano Neymar che, durante la gara vinta in rimonta dal Psg sul Lille, al 6' del secondo tempo è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella. L’attaccante della nazionale carioca domani effettuerà gli accertamenti clinici: rischia un lungo stop, una pessima notizia per Galtier che difficilmente potrà disporre di Neymar nell’ottavo di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco il prossimo 8 marzo. All’andata il Psg venne sconfitto in casa dai bavaresi, gol dell’ex Coman.

