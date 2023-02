'Ndrangheta, dissoluzione partiti anni '90 caso unico in Europa

«Nei primi anni '90, quanto avvenuto nel sistema politico italiano con la dissoluzione di importanti partiti storici, non ha trovato riscontro in nessun altro paese europeo». Lo ha detto il Pg Giuseppe Lombardo, evidenziando l’interesse delle mafie italiane per gli sviluppi che si sarebbero potuti avere per effetto di 'Mani pulite'. «Il sistema criminale di tipo mafioso aveva forte necessità di avere referenti politici nazionali per conoscere in anticipo le scelte di politica economica nazionali e le ricadute, soprattutto nel Sud, dove conta su una base di riferimento sociale molto ampia, che spesso non ha neanche gli occhi per piangere e che solo dai proventi pubblici può trovare occasione per vivere. La crisi del '92 e la stagione delle stragi di fine 1993 e inizio 1994 - secondo Lombardo - rompono «il rapporto fiduciario» tra parti della politica e sistema criminale, ormai preoccupato per il volgere degli eventi a Palermo con gli esiti del maxiprocesso a cosa nostra».

