La rabbia del Messina convogliata... sul Latina

Il Messina vuole tornare a spingere sull'acceleratore, a strappare punti pesanti fuori casa come successo nelle ultime tre partite lontane dallo Stretto. A Latina non sarà facile, di fronte a un avversario strutturato e che si trova nei quartieri alti della graduatoria, motivato a conquistare la migliore posizione playoff possibile come dimostrato anche dalle operazioni condotte nel mercato di gennaio. Però i peloritani non possono fare calcoli, figuriamoci dopo il mezzo passo falso interno dell'ultimo turno contro l'Andria. Vincere, unico obiettivo, con tutte le armi a disposizione.

Stato d’animo. Lo stato d'animo del gruppo, lo racconta chiaramente l'allenatore Ezio Raciti: «C'è tanta rabbia perché domenica avremmo dovuto raccogliere di più. Purtroppo rimane solo la prestazione e su quella abbiamo lavorato tutta la settimana, perché vogliamo presentarci al meglio sia sul piano fisico che su quello mentale a questa con gara difficile con il Latina che in casa ha ottenuto risultati importanti. Ma anche questa per noi sarà una finale, può succedere di tutto e ce la giocheremo».

L’avversario.L’allenatore non si fida della squadra targata Di Donato e allontana la possibilità che possa presentarsi al match con stimoli minori rispetto a quelli di un Messina condannato ai tre punti se vuole ancora sperare nella salvezza diretta: «Vorranno sicuramente scalare qualche posizione in classifica, hanno l’obiettivo dei playoff e per questo hanno anche rinforzato la squadra con calciatori come Furlan e Ganz - ha ricordato mister Raciti -. Sono un’ottima squadra che sa giocare a calcio, sa come difendersi e conosce i momenti per interpretare la partita nel modo giusto».

Ultime di formazione. La notizia dell’ultima ora è l’inserimento tra i convocati di Ibou Balde, assente dalla trasferta di Agropoli quando patì nel riscaldamento un problema al quadricipite che lo ha costretto anche a saltare l’ultimo turno di campionato. Non è al top ma stringerà i denti e dovrebbe partire dal primo minuto, perché per lo staff tecnico il suo lavoro fra trequarti e zona offensiva, di copertura ma anche di attacco agli spazi, viene considerato fondamentale. Contro la Gelbison in quella posizione con compiti di sacrificio ha giocato Ortisi, non demeritando, la scelta successiva è ricaduta su Marino in un centrocampo a tre con triangolo alto, ma non ha sortito gli stessi effetti. In difesa c’è Ferrara sicuro titolare, accanto a lui Trasciani più di Balde e Ferrini. Da terzini Berto e Celesia, con Versienti pronto a subentrare. Davanti a loro si attendono le giocate di Kragl e Ragusa, gli uomini in più della formazione giallorossa. In attacco Perez più di Curiale da prima punta. «Il modo di stare in campo è deciso dalle dinamiche della partita - ha concluso Raciti -, contano soprattutto l’approccio e l’atteggiamento. Abbiamo cercato di recuperare tutti i calciatori e sono disponibili anche quelli che facevano differenziato due giorni fa. Certo, non sono tutti nelle stesse condizioni fisiche ma con i cinque cambi ormai si gioca in 16».

L’avversario. Pontini che dovrebbero schierarsi con il 4-4-2. Davanti Fabrizi favorito per affiancare Ganz, a centrocampo sulla fascia Ricciardi si gioca una maglia con Furlan, con il primo favorito. Di Donato, in qualche modo, vorrà anche vendicare il 4-1 dell’andata: «Il Messina deve far punti per togliersi da quella posizione, noi dovremo essere aggressivi a prescindere dall’avversario, senza adeguarci al loro ritmo, ma mettendoci cattiveria e fame per determinare subito il risultato - ha detto l’allenatore in fase di presentazione -. Abbiamo recuperato tutti tranne Cortinovis che dovremmo riavere la settimana prossima o al massimo tra una decina di giorni».

