Sorridono il Milan e i fantallenatori: Mike Maignan torna titolare dopo 5 mesi

Mike Maignan domani torna titolare dopo 5 mesi tra i pali del Milan, nella sfida interna con l'Atalanta in programma alle 20.45 a San Siro. A confermarlo Stefano Pioli: «Giocherà, sta bene. Sono molto contento. Questi mesi li ha vissuti come un leone in gabbia: ha lavorato bene, ci darà un grande apporto. È evidente che sia stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in situazioni diverse. È un giocatore molto comunicativo e questo è molto importante. Poi è chiaro che non gioca da 5 mesi e avrà bisogno anche lui di riprendere il ritmo, ma ci aspettiamo molto». Due parole Pioli le spende anche per Tatarusanu: «Ha fatto pienamente il proprio dovere e sono molto contento: all’inizio ha faticato perché non giocava da molto tempo. Negli ultimi giorni, tra l’altro non si è allenato per un attacco influenzale».

