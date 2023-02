Torna la F1, la Ferrari di Vasseur insegue la Red Bull. Si parte il 5 marzo IL CALENDARIO

Al via il Mondiale 2023 di Formula 1: si parte il 5 marzo in Bahrain, per chiudere il 26 novembre con il gran finale di Abu Dhabi. Ufficialmente confermate le 23 gare previste, in cui spiccano la grande novità Las Vegas e la doppia tappa italiana di Imola e Monza. Cancellata la tappa in Cina, che non verrà rimpiazzata. Raddoppiano le Sprint Race ora a quota sei (Baku, Spielberg, Spa, Losail, Austin, e Interlagos).

Ecco il calendario completo:

5 marzo: Gp del Bahrain, Sakhir

19 marzo: Gp dell’Arabia Saudita, Gedda

2 aprile: Gp d’Australia, Albert Park

30 aprile: Gp d’Azerbaigian, Baku

7 maggio: Gp di Miami, Miami

21 maggio: Gp dell’Emilia Romagna, Imola

28 maggio: Gp di Monaco, Monte Carlo

4 giugno: Gp di Spagna, Barcellona

18 giugno: Gp del Canada, Montreal

2 luglio: Gp d’Austria, Spielberg

9 luglio: Gp di Gran Bretagna, Silverstone

23 luglio: Gp d’Ungheria, Hungaroring

30 luglio: Gp del Belgio, Spa-Francorchamps

27 agosto: Gp d’Olanda, Zandvoort

3 settembre: Gp d’Italia, Monza

17 settembre: Gp di Singapore, Marina Bay

24 settembre: Gp del Giappone, Suzuka

8 ottobre: Gp del Qatar, Losail

22 ottobre: Gp degli Stati Uniti, Austin

29 ottobre: Gp del Messico, Città del Messico

5 novembre: Gp del Brasile, Interlagos

18 novembre: Gp di Las Vegas, Las Vegas

26 novembre: Gp di Abu Dhabi, Yas Marina.

© Riproduzione riservata