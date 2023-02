Il Pescara ufficializza il ritorno di Zeman in panchina

Il Pescara ha reso noto ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdenek Zeman. "Da parte di tutta la società - si legge in una nota -, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in BiancAzzurro". Il neo tecnico degli abruzzesi dirigerà alle ore 15 il primo allenamento al Delfino Training Center, mentre alle 17.30 è in programma la conferenza stampa di presentazione. In precedenza, la società aveva anche ufficializzato le dimissioni del tecnico Alberto Colombo.

«Sono contento, altrimenti non sarei qui oggi. I rapporti con il presidente? Eravamo sempre in pace. Nessun problema. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città, tra l’altro».

Obiettivi? «Sono venuto per lavorare - ha detto - perché mi piace stare sul campo per fare qualcosa e speriamo si riesca a raggiungere qualche obiettivo. I tifosi? Li vorrei vedere come dodici anni fa».

© Riproduzione riservata