Lazio, una magia di Luis Alberto. La Fiorentina cala il tris a Verona

Lazio-Sampdoria 1-0

Marcatori: 35’ st Luis Alberto.

Lazio: Provedel 6; Lazzari 6 (40'st Hysaj sv), Casale 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5.5 (40'st Basic sv), Cataldi 6 (12'st Vecino 6), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 6, Immobile 5.5, Pedro 6.5 (12'st Zaccagni 6). All. Sarri 6.5.

Sampdoria: Audero 6; Zanoli 6, Nuytinck 6, Amione 6.5; Leris 6, Winks 6, Rincon 6, Cuisance 6 (27'st Ilkhan 6), Augello 6.5; Gabbiadini 6 (27'st Jesé 6), Lammers 5.5. All. Stankovic 6.5.

Arbitro: Colombo di Como 6.

Note: Ammoniti: Leris, Gabbiadini, Vecino, Casale. Angoli: 7-3. Recupero: 0' pt; 4' st.

Roma. E' servito un super gol di Luis Alberto per sbloccare una partita che sembrava stregata per i biancocelesti. In una serata in cui Immobile tradisce mancando almeno tre occasioni clamorose, e contro una Samp veramente molto attenta e organizzata, ci pensa il centrocampista spagnolo a far gioire l’Olimpico a dieci minuti dalla fine. Lazio che scavalca momentaneamente la Roma al quarto posto e si prepara ad affrontare il lanciatissimo Napoli venerdì prossimo.

Verona-Fiorentina 0-3

Marcatori: 12’ st Barak, 38’ pt Cabral, 44’ st Biraghi.

Verona: Montipò 6; Magnani 5.5 (1'st Cabal 6), Hien 5.5, Dawidowicz 5; Faraoni 5.5 (36'st Zeefuik sv), Tameze 5.5, Duda 5.5, Doig 5 (1'st Braaf 6); Ngonge 5 (28'st Verdi sv), Lazovic 6; Lasagna 5 (17'st Gaich 6). Allenatore: Zaffaroni 5.

Fiorentina: P.Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Martinez Quarta 7, Igor 6.5, Terzic 6 (29'st Biraghi 7.5); Amrabat 6.5 (20'st Castrovilli 6), Mandragora 6.5; Ikoné 7 (29'st Saponara sv), Barak 7.5 (11'st Bonaventura 6), Gonzalez 6.5; Cabral 7 (20'st Jovic 5.5). Allenatore: Italiano 7.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Note: Ammoniti: Doig, Faraoni, Igor, Barak, Amrabat, Braaf, Angoli 4-2. Recupero 0' pt, 5' st.

Verona. Dopo sei turni di astinenza la Fiorentina torna a vincere anche in campionato, espugnando il campo dell’Hellas Verona nella 24esima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 3-0 grazie ai sigilli nel primo tempo dell’ex Barak e di Cabral, mentre nel finale arriva anche la perla da metà campo di Biraghi. Al 12' è il grande ex di turno Barak a sbloccare il risultato in favore della viola, indovinando il mancino su assist di Ikone. A ridosso dell’intervallo arriva anche il raddoppio della Fiorentina, firmato da Cabral che gira al volo su corner di Mandragora. Nella ripresa i ritmi calano, il Verona prova a rimettersi in carreggiata, ma dalle parti di Terracciano non arrivano altri grandi pericoli. Gaich scheggia il palo con una torsione aerea. Biraghi fa calare il sipario sul match segnando il tris direttamente da metà campo con una punizione.

