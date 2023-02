La Juventus ritrova Pogba e rimona il Toro, la Roma affondata dalla Cremonese

Juventus-Torino 4-2

Marcatori: 2’ pt Karamoh, 16’ pt Cuadrado, 43’ pt Sanabria, 46’ pt Danilo, 26’ st Bremer, 35’ st Rabiot.

Juventus: Szczesny 6; Danilo 7, Bremer 6.5 (45' st Bonucci sv), Alex Sandro 6; Cuadrado 7 (23' st De Sciglio 6), Fagioli 6.5, Barrenechea 5.5 (23' st Pogba 6), Rabiot 6.5, Kostic 6.5; Di Maria 6.5 (23' st Chiesa 6.5); Vlahovic 6 (41' st Kean sv). Allenatore: Allegri 6,5.

Torino: Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5.5 (39' st Gravillon sv), Schuurs 5.5, Buongiorno 6; Singo 5.5, Linetty 6.5 (29' st Ricci sv), Ilic 6, Rodriguez 6.5 (29' st Seck sv); Miranchuk 5, Karamoh 6.5 (15' st Radonjic 4, 29' st Vojvoda sv); Sanabria 6.5. Allenatore: Juric 6.

Arbitro: Chiffi di Padova 5.5.

Note: Ammoniti: Rodriguez, Ricci. Angoli: 7-3 per il Torino. Recupero: 2'; 6'.

Torino. Ancora un successo della Juventus, il quarto consecutivo, che fa suo il derby con Torino dopo una sfida emozionante e ricca di capovolgimenti di fronte e decisa dalla migliore qualità degli interpreti della squadra guidata da Allegri che, adesso malgrado il -15 di penalizzazione si è portata a meno sei lunghezze dall’Atalanta sesta in classifica. Il match parte col botto: Karamoh devia sotto misura per il vntaggio granata al 2’. La Juve si riorganizza e trova il pari dopo il quarto d’ora grazie a un diagonale di Cuadrado. In chiusura di frazione altro botta e risposta: Sanabria anticipa Bremer e trova l’angolino, ma subito dopo di testa Danilo sigla il 2-2. Nella ripresa altre emozioni con le traverse di Vlahovic e Myranchuk, l’esordio di Pogba, prima che Bremer e Rabiot firmino la rimonta bianconera.

Il ricorso La società, intanto, ha ieri depositato il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Cremonese-Roma 2-1

Reti: 17' pt Tsadjout, 26'st Spinazzola, 39'st Ciofani (rig).

Cremonese: Carnesecchi 7; Ferrari 6 (39'st Chiriches sv), Bianchetti 6, Vasquez 7; Sernicola 6.5 (40'st Ghiglione sv), Pickel 6 (34'st Galdames sv), Benassi 7, Valeri 7; Afena Gyan 6 (20'st Meitè 6), Tsadjout 7 (34'st Ciofani sv), Okereke 7. Allenatore: Ballardini 7.

Roma: Rui Patricio 5; Mancini 5.5, Kumbulla 5 (24'st Karsdorp sv), Ibanez 5.5; Zalewski 5.5 (17'st Solbakken 5), Cristante 5 (17'st Matic 6), Wijnaldum 6, Spinazzola 7; Pellegrini 5 (17'st El Shaarawy 5), Dybala 5.5, Belotti 5 (17'st Abraham 5.5). Allenatore: Mourinho 5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6.

Note: Al 1'st Mourinho espulso per proteste. Ammoniti: Ferrari, Bianchetti, Sernicola, El Shaarawy, Ibanez. Angoli: 3-3. Recupero: 2' pt, 6' st.

Cremona. Dopo l’impresa all’Olimpico in Coppa Italia, la Cremonese si conferma la bestia nera della Roma, trovando il primo successo assoluto in campionato e secondo stagionale nell’arco dei 90' ancora una volta contro i giallorossi (l'altro è arrivato ai rigori con il Napoli sempre in Coppa). Allo Zini finisce 2-1 con il rigore di Ciofani nel finale, dopo che Spinazzola era riuscito a rimontare il vantaggio di Tsadjout. Tra le notte negative per la Roma anche l’espulsione di Mourinho che a fine gara sbotta: «Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro».

