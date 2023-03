Stop 2 giornate a Mourinho, ma "non esiste audio quarto uomo"

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato la squalifica di due giornate di Joseè Mourinho, anticipate dall’ANSA, motivandole con la contestazione «veemente e reiterata di una decisione arbitrale», ripetuta al momento dell’espulsione, e per aver "rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive» al quarto uomo, Serra, dopo essere entrato, autorizzato, nello spogliatoio dell’arbitro.

Fonti AIA, 'non esiste audio quarto uomo'

«Non esiste l’audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante Cremonese-Roma di ieri». Lo spiegano all’Ansa fonti dell’Aia, che aggiungono: «Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perchè la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l’audio dell’arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera - concludono le fonti Aia - questo non è avvenuto».

Roma presenterà ricorso per squalifica Mourinho

La Roma, appresa la decisione del Giudice Sportivo di squalificare Mourinho per due giornate, procederà nel presentare il ricorso per tutelare in ogni modo il proprio tecnico, ritenendo eccessivo il danno arrecato alla squadra e soprattutto all’allenatore, in virtù di quelle che sono state anche le accuse mosse dallo Special One nei confronti del quarto uomo Serra e per le quali la procura federale ha aperto un’inchiesta.

