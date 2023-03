Coppa del mondo di sci, Goggia vince quarta coppa del mondo di discesa

L’azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa dopo quelle del 2018-2021 e 2022. La certezza matematica del successo le è arrivata prima ancora di scendere in pista nella discesa di Kvitfijell e dopo che la sua unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, si era piazzata momentaneamente terza, ottenendo così comunque troppi pochi punti per poter superare Sofia.

«E' stata una stagione in cui ho abbastanza dominato nella disciplina nonostante abbia toppato i Mondiali». Sono le parole di Sofia Goggia nel parterre della pista l’Olympiabakken della località norvegese di Kvitfjell dopo aver avuto la certezza matematica di aver conquistato la sua quarta Coppa del mondo di discesa libera dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. Parlando della gara di oggi conclusa al secondo posto alle spalle della norvegese Kajsa Vickhoff Lie, al suo primo sigillo in una gara del Circo bianco, l’azzurra ha detto, «non sono così soddisfatta della mia performance di oggi perchè già nel tratto superiore ho sbagliato, forse per il vento». In merito alla conquista della coppetta, la finanziera bergamasca ha aggiunto, «si tratta della quarta Coppa, sono serena e tranquilla, sono contenta di essere in Norvegia a sciare su una pista nuova». Prima di questo fine settimana, l’ultima volta della Coppa del mondo femminile sull'Olympiabakken risaliva a 17 anni fa.

