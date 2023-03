Champions, manita del Benfica al Bruges. Dortmund “ribaltato” dal Chelsea

Il Benfica si è qualificato per i quarti di finale di Champions League, battendo 5-1 il Bruges a Lisbona. I portoghesi, che all’andata si erano imposti 2-0, sono andati in rete nel primo tempo con Rafa Silva al 38' e Goncalo Ramos al 47'. Nella ripresa, al 12' la doppietta di Ramos, al 26' il rigore di Joao Mario e al 32' l’ultimo gol dei lusitani segnato da Neves. Infine, al 42', la rete della bandiera per i belgi segnata da Meijer.

Nell'altra gara di Champions, il Chelsea ha sorpassato il Dortmund che nella partita d'andata si era imposto con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Adeyemi. Stavolta sono stati i londinesi ad avere la meglio grazie alle reti di Sterling (43' del primo tempo) e Havertz (rigore messo a segno al 10' della ripresa).

