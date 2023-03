Per il Gip di Siena le accuse di stupro a Portanova sono attendibili

E’ pienamente credibile il racconto della ragazza senese che aveva denunciato di essere stata violentata nella notte tra il 30 e il 31maggio del 2022 in una casa nel centro storico di Siena dal calciatore Manolo Portanova, dallo zio di lui, Alessio Langella, dal suo amico Alessandro Cappiello e da un minorenne del quale si sta occupando la procura dei minori di Firenze. E’ quanto emerge dalle considerazioni contenute nella sentenza di condanna a sei anni dell’ex centrocampista del Genoa e di Langella, una ottantina di pagine redatte dalla Gup, Ilaria Cornetti.

Cappiello sarà invece giudicato con rito ordinario come richiesto dalla difesa. Dalla motivazione della sentenza emerge il fatto che la ragazza era disponibile a un rapporto sessuale con il calciatore ma non con gli altri giovani. Gli imputati hanno sostenuto invece la tesi che la ragazza fosse consenziente a un incontro con tutti.

Secondo la gup, Portanova era a conoscenza che la giovane si era infatuata di lui e le aveva dato credere che si sarebbero appartati da soli in una stanza. Invece secondo le indagini e quanto è emerso dal processo svoltosi a porte chiuse, anche gli altri uomini sono entrati nella stanza usando violenza alla ragazza.

