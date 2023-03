Indian Wells, debutto vincente per Sinner. Gasquet battuto in due set

Con una prestazione convincente e ordinata, ed un tie-break giocato da campione, Jannik Sinner è approdato per la terza volta consecutiva al terzo turno del primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi di 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking, fermato agli ottavi in entrambe le precedenti partecipazioni a Indian Wells, è entrato in gara direttamente al secondo turno battendo il francese Richard Gasquet, n.43 del mondo, per 6-3 7-6 in un’ora e 34 minuti di partita.

«Sono felice di essere qui e di giocare. Mi sono ammalato durante il torneo di Marsiglia ed ora sono contento di stare bene - il commento di Sinner -. All’inizio ero un pò teso, poi le cose sono andate molto meglio. Ho cercato di essere più aggressivo e di trovare equilibrio in campo: qui le condizioni sono sempre un pò difficili perché c'è improvvisamente vento. Nel tie-break ho giocato giusto, ho servito bene e posso essere soddisfatto». Dopo pochi game l’altoatesino si è strappato il tape azzurro sul ginocchio sinistro: «Nulla di serio. Sto lavorando tanto fisicamente e a volte sento un pò tanto delle parti del mio corpo», ha spiegato Sinner. Per l’azzurro 9 ace e un doppio fallo, il 53% di prime in campo con il quale ha ottenuto l’89% dei punti ed il 55% dei punti vinti con la seconda.

