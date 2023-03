Indian Wells, disfatta azzurra: ko anche Musetti, battuto da Mannarino

Adrian Mannarino, 68 al mondo, si è qualificato per il terzo round dell’Indian Wells Masters 1000, battendo 6-4, 6-4 l’italiano Lorenzo Musetti (21 ), in California. Di fronte a un avversario che incontrava per la prima volta, il 34enne francese ha fornito un punteggio molto solido, spesso dettando gli scambi, ed è stato premiato. Ha subito preso il sopravvento. Poi ha resistito alla carica dell’italiano sul 3-3 e fatto proprio il primo set. Ha vissuto un breve crollo che ha permesso al 21enne italiano di rimontare sul 4-4. Senza danni, visto che Mannarino ha ripreso l’iniziativa negli scambi, per poi vincere in 2h16. Una vittoria più complicata di quella conquistata nel turno precedente contro l’austriaco Dominic Thiem (102 ), vincitore della manifestazione nel 2019, ma che convince. A Indian Wells non ha ancora superato gli ottavi. Può raggiungerli ancora, ma dovrà prima battere nel turno successivo un altro italiano, Jannik Sinner (13 ) che ha estromesso Richard Gasquet 6-3, 7-6 (7/2)

© Riproduzione riservata