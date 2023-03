Indian Wells, super Sinner vola in semifinale. Ora c'è Alcaraz

Jannik Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. Nei quarti il tennista 21enne altoatesino n.13 al mondo e 11mo del tabellone statunitense ha eliminato per 6-4 4-6 6-4 il 25enne americano campione in carica Taylor Fritz, n.5 della classifica Atp e quarta testa di serie.

In semifinale Sinner affronterà il diciannovenne spagnolo Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio sul canadese Auger Aliassime.

Nel doppio ko ai quarti di finale per Simone Bolelli e Fabio Fognini, eliminati da John Isner e Jack Sock col punteggio di 6-2 6-4.

