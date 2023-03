Pugilato, oro per Irma Testa: trionfo ai Mondiali donne

Irma Testa è d’oro. L’azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mondiali donne in corso a New Delhi. Il verdetto a favore di Testa è stato unanime. Nello scorso dicembre Testa aveva battuto la stessa rivale, Ibragimova, nel match del suo esordio al professionismo per il quale aveva ricevuto una borsa di 30mila dollari. Ora invece ne guadagnerà centomila come premio per questa medaglia d’oro.

La musica sono queste Parole… IRMA Testa è Oro Mondiale …???? 2023 Urla tutta la tua gioia, Farfalla ? del Ring Azzurro IRMA è oroooooo ????

Campionessa del Mondo 2023 cat. 57 Kg ???????????#Mondiali #Oro #IrmaTesta #wwchdelhi #Boxer #ItaBoxing #Pugilato… pic.twitter.com/DCircZDQo7 — FederPugilistica (@FPIBoxe) March 25, 2023

