MotoGp, Bagnaia trionfa a Portimao. Bezzecchi terzo

Francesco "Pecco" Bagnaia, dopo la Sprint Race di ieri, vince con il tempo di 41'25"401 anche il Gp del Portogallo a Portimao, prima tappa del Mondiale 2023 della MotoGp.

Dietro la Ducati del torinese campione in carica si piazzano l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 687 millesimi e l’altra Ducati di Marco Bezzecchi, che finisce al terzo posto con un distacco di 2"726.

Quarto posto per la Ducati del francese Zarco a più di 8», seguono Alex Marquez e Binder. Settimo posto per Miller, ottavo per Quartararo, nono Espargaro, decimo Rins. In avvio di gara Marc Marquez travolte in curva il portoghese Miguel Oliveira.

