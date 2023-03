Il calciatore irlandese McClean testimonial dell'autismo: “Ho il disturbo, così come mia figlia”

James McClean, un calciatore nato a Derry, in Irlanda del Nord, ha scoperto di avere molte cose in comune con sua figlia, incluso il disturbo dello spettro autistico. Nel 2012, McClean ha fatto notizia per la sua scelta di giocare per la nazionale irlandese anziché quella nordirlandese, dopo aver giocato con l'Under 21 nordirlandese.

Lo ha ha rivelato su Instagram dopo aver scoperto di avere una forma di autismo simile a quella di sua figlia di 4 anni, Willow-Ivy. McClean ha deciso di fare un esame apposito per ottenere una diagnosi e ora sente di voler condividere la sua esperienza per sensibilizzare le persone sui disturbi dello spettro autistico. McClean ha detto di vedere molte cose in comune tra sé stesso e sua figlia e spera che il suo annuncio possa aiutare altre persone con autismo a raggiungere i loro obiettivi e sogni.

La ricorrenza

La Lega Serie B italiana si unirà alla celebrazione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo il 2 aprile. Durante il 31esimo turno della Serie BKT, i calciatori saranno accompagnati in campo da bambini autistici per promuovere l'inclusione sociale e aumentare la consapevolezza sulla questione. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha dichiarato che il calcio può essere un'opportunità straordinaria per l'inclusione sociale e il miglioramento delle relazioni interpersonali, e che la Lega B è orgogliosa di sostenere questa iniziativa per aumentare la comprensione dell'autismo.

