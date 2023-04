Un super Jannik Sinner strappa il biglietto per la finale del Masters 1000 di Miami, battendo Carlos Alcaraz. Un risultato eccezionale per il 21enne altoatesino, numero 11 mondiale che regola 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo che guida la classifica Atp, ed è campione in carica. Ora Sinner se la vedrà con il 27enne russo Daniil Medvedev

