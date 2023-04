Torna la Serie A con la supersfida Napoli-Milan

Dopo la pausa per le nazionali, torna la Serie A. Ecco il programma della ventottesima giornata:

Oggi: Cremonese-Atalanta (15), Inter-Fiorentina (18), Juventus-Verona (20:45).

Domani: Bologna-Udinese (12:30), Monza-Lazio (15), Spezia-Salernitana (15), Roma-Sampdoria (18), Napoli-Milan (20:45).

Lunedì: Empoli-Lecce (18:30), Sassuolo-Torino (20:45).

Napoli-Milan, oltre a essere l’anteprima di Champions, segnerà il virtuale passaggio dello scudetto dalle mani rossonere a quelle dei napoletani. Già all’andata la squadra di Spalletti vinse a San Siro (2-1 con gol di Politano su rigore, Giroud e Simeone): stavolta le mancherà Osimhen, infortunatosi in Nazionale. Molte cose sono cambiate, in casa rossonera: le ultime vicende di campionato (grave sconfitta a Udine, Ibra fuori, pare per un mese) hanno relegato i campioni al quarto posto. Mario Rui tornerà fra gli azzurri; Giroud, Calabria e Hernandez in rossonero. Intanto c'è la clamorosa scoperta che si gioca troppo e che la Fifa sta rincarando la dose di partite... Vedremo come si presenteranno i nostri (loro) eroi al Maradona, dove arbitrerà Rapuano. La Lazio, ora seconda e senza impegni di Coppa, dopo il vittorioso derby capitolino, nel posticipo di Monza non avrà Marusic. Rientrerà invece Immobile. All’Olimpico i brianzoli - che non avranno Pessina e Izzo, squalificati - si arresero per 1-0. Fischierà Marcenaro

Inter-Fiorentina, che all’andata fu partita pirotecnica con ben sette gol (scoppiettante 4-3 per i viola), dovrà confermarci le buone condizioni della squadra di Italiano (no Jovic) o la resurrezione nerazzurra. Inzaghi non avrà Calhanoglu, infortunatosi con la nazionale turca, e lo squalificato D’Ambrosio. Dirigerà Maresca.

La Roma, decimata dalle squalifiche (Ibanez, Cristante, Kumbulla e Mancini) affronterà in emergenza in difesa una Sampdoria che ha dato segni di ripresa, anche se la classifica non promette nulla di buono e Nuytinck è stato sospeso dal giudice. Mourinho sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Per ora l’importante è conquistare il posto in Champions. I blucerchiati sperano ancora nel miracolo-salvezza. A Marassi i giallorossi vissero per 1-0. Designato Irrati.

L'Atalanta, che si è rimessa in carreggiata, cercherà tre punti di vitale importanza per le proprie aspirazioni di Champions nel derby di Cremona dove sarà quasi al completo. All’andata finì 1-1. Grigiorossi senza Okereke, Ferrari e Chiriches e con la testa alla semifinale dei Coppa Italia. Arbitrerà Marinelli.

La Juventus, che aspetta verdetti importanti dei giudici, dopo la vittoria di San Siro sull'Inter - priva di Rabiot, Chiesa, Bonucci, Pogba e Paredes - affronterà il disperato Verona senza Coppola, Djuric e Lazovic. Allegri potrebbe mandare in campo Milik, Di Maria e Alex Sandro. Per i veneti ultime speranze di salvezza. Al Bentegodi 1-0 per i bianconeri. Fischietto a Marchetti.

Anche l’Udinese, dopo aver battuto il Milan, coltiva ambizioni europee, le stesse del Bologna che avrà il vantaggio del fattore campo. I friulani saranno inoltre senza i tre squalificati Walace, Perez e Becao, oltre al tecnico Sottil, il che non è da sottovalutare. Rossoblu con Zirkzee davanti. A Udine i rossoblu passarono per 2-1. Dirigerà la signora Ferrieri-Caputi, alla seconda presenza in serie A.

Altro aspirante all’Europa, il Torino - privo di Aina e Ilic - dopo la scoppola interna col Napoli, nel posticipo sarà sul campo del Sassuolo, una squadra in forma prima della sosta. I neroverdi vinsero a Torino per 1-0, all’andata. Fischietto a Pezzuto.

Empoli-Lecce (Fabbri), un confronto fra squadre tranquille ma non troppo. I salentini senza Maleh e Umtiti. Al Via del Mare 2-2. Arbitro Fabbri.

Per la salvezza, Spezia-Salernitana (Orsato) sarà una partita decisiva per le sorti dei padroni di casa che - pur privi di Nzola - cercheranno di non farsi coinvolgere nella coda della classifica. La squadra campana, che vinse (1-0) all’Arechi, non vorrà farsi acciuffare dai liguri. In cartellone, come si vede, piccoli e grandi drammi pallonari.

