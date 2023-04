Atp Miami, Sinner ko in due set. In finale vince Medvedev

Dopo la strepitosa partita di oltre tre ore vinta in semifinale con Carlos Alcaraz, oggi l’azzurro è calato nettamente soprattutto dal punto di vista fisico. Il torneo Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un’ora e mezza. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, Sinner ha ceduto di fronte al russo mostrando un calo fisico dal 5 pari del primo set. E’ il sesto ko per Sinner in altrettanti confronti con Medvedev.

