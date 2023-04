Caputo regala mezza salvezza all'Empoli, pari tra Sassuolo e Torino

Empoli-Lecce 1-0

Marcatore: 17’ st Caputo (rig.).

Empoli: Perisan 6; Ebuehi 6, Ismajli 6, Luperto 6.5, Parisi 6.5; Akpa Akpro 6 (39'pt Fazzini 5.5), Marin 6.5, Bandinelli 6 (36'st Grassi sv); Baldanzi 6.5 (27'st Cambiaghi 6); Piccoli 5.5 (27'st Haas 6), Caputo 7 (36'st Satriano sv). All. Zanetti 6.5.

Lecce: Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6, Tuia 6, Pezzella 5.5 (35'st Gallo sv); Blin 6.5 (27'st Helgason 6), Hjulmand 5, Gonzalez 5.5; Strefezza 5.5 (27'st Oudin 5.5), Colombo 5.5 (33'st Ceesay sv), Banda 5 (1'st Di Francesco 5.5). Allenatore: Baroni 5.5.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6.5.

Dopo quattro sconfitte di fila ed oltre due mesi senza successi, l’Empoli torna a sorridere battendo il Lecce nella delicata sfida in chiave salvezza, valevole per la 28esima giornata di Serie A. Al Castellani finisce 1-0 grazie al calcio di rigore di Ciccio Caputo nel corso della ripresa: con questo successo la squadra di Zanetti fa un bel balzo in avanti portandosi a +12 sulla zona retrocessione, mentre i giallorossi di Baroni mantengono gli 8 punti di vantaggio rispetto alle zone più delicate.

Succede pochissimo in un primo tempo molto bloccato e combattuto, in cui l’unica vera occasione arriva proprio a ridosso dell’intervallo a favore dei toscani: Caputo si libera per il mancino dalla distanza e chiama Falcone ad un grande intervento per deviare in corner e salvare i salentini.

Ad inizio ripresa gli azzurri iniziano a premere sull'acceleratore e allo scoccare dell’ora di gioco trovano l’episodio per il vantaggio: Parisi s'incunea in area e va giù a contatto con Hjulmand, l’arbitro fischia il rigore e Caputo lo trasforma nell’1-0. Una manciata di minuti più tardi l’Empoli avrebbe una grande doppia chance per il raddoppio, prima con un colpo di testa di Piccoli poi con una girata di Bandinelli, ma Falcone è attento e salva. Il Lecce resta a galla e nel finale prova a portare maggior pressione nella metà campo avversaria, ma di fatto Perisan non è mai costretto a nessun intervento degno di nota. Al triplice fischio resiste l’1-0.

Sassuolo-Torino 1-1

Marcatori: 36’ pt Pinamonti, 21’ st Sanabria

Sassuolo: Consigli 6; Toljan 5.5, Ruan 5.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6; Frattesi 6 (44'st Thorstvedt sv), Lopez 6.5, Henrique 6 (29'st Harroui 6); Berardi 6.5 (32'st Bajrami 6), Pinamonti 6.5 (29'st Defrel 6), Lauriente 6.5. All. Dionisi 6.

Torino: Milinkovic-Savic 5.5; Gravilon 6.5 (41'st Djidji sv), Schuurs 6.5, Buongiorno 6; Singo 5.5 (10'st Lazaro 6.5), Ricci 6, Linetty 6, Rodriguez 6; Radonjic 6.5 (36'st Miranchuk sv), Vlasic 6; Sanabria 7 (41'st Pellegri sv). All. Juric 6.

Arbitro: Pezzuto di Lecce 6.

La 28esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio tra Sassuolo e Torino. Al Mapei Stadium finisce 1-1 con la rete di Pinamonti nel primo tempo, ripresa nella seconda frazione da Sanabria: si chiude quindi a quattro la striscia di vittorie consecutive da parte della squadra di Dionisi, che sale a 37 punti in classifica restando a -1 proprio dagli uomini di Juric In un primo tempo inizialmente molto equilibrato, con il passare dei minuti sono i granata a prendere campo iniziando a spaventare Consigli.

L’occasione più grande arriva una volta superata la mezz'ora di gioco, quando Radonjic si presenta a tu per tu con il portiere neroverde ma stampa la palla sulla traversa. I padroni di casa si salvano e al 36' colpiscono dall’altra parte: Berardi tenta un mancino a giro dal limite, Milinkovic si distende ma sulla sua respinta arriva Pinamonti che a porta vuota fa 1-0.

Ad inizio ripresa il Toro prova a reagire e cambiare ritmo, ma al 57' il Sassuolo troverebbe anche il raddoppio con Laurentiè, se non fosse per una sua stessa posizione irregolare sulla verticalizzazione di Maxime Lopez. La squadra di Juric sembra comunque perdere brillantezza, al 66' però arriva il pareggio di Sanabria che gira di testa su cross perfetto del neo entrato Lazaro.

Il match rischia di cambiare completamente volto, tant'è che al 70' viene annullato giustamente un gol a Radonjic per un fuorigioco di Vlasic, autore dell’assist. Nel finale i granata cercano di aggredire alla ricerca del match point, poi l’ultimo squillo è degli emiliani con una funzione di Laurentiè, ma al triplice fischio il risultato non cambia.

