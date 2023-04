Nuova classifica ATP, Sinner è nono: Djokovic si riprende la vetta

La sconfitta patita da Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner a Miami riporta Novak Djokovic in vetta alla classifica Atp. Il serbo inizia la sua 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo e già è a Montecarlo per allenarsi in vista del Masters 1000 della prossima settimana. Sarà la prossima tappa del duello con Alcaraz, che si era ripreso la vetta della classifica due settimane fa grazie al titolo conquistato al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, prima tappa del Sunshine Double. A 19 anni e undici mesi, Alcaraz può già vantare 21 settimane complessive da numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato introdotto nel 1973. E’ al sedicesimo posto per numero di settimane da numero 1 tra i 28 che hanno raggiunto questa posizione almeno una volta negli ultimi cinquant'anni. In Top 10 guadagnano una posizione Daniil Medvedev (n.4), vittorioso a Miami su Sinner, e Andrey Rublev (6), mentre proprio l'altoatesino torna nell’elite mondiale eguagliando il suo best ranking e risalendo alla posizione numero 9 del ranking.

I primi 10

1. Novak Djokovic (Srb) 7160 (+1)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 6780 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5770 (--)

4. Daniil Medvedev (Rus) 5150 (+1)

5. Casper Ruud (Nor) 5005 (-1)

6. Andrey Rublev (Rus) 3470 (+1)

7. Felix Auger-Aliassime (Can) 3450 (-1)

8. Holger Rune (Den) 3370 (--)

9. Jannik Sinner (Ita) 3345 (+2)

10. Taylor Fritz (Usa) 3065

Gli altri italiani

21. Lorenzo Musetti 1840 (--)

22. Matteo Berrettini 1742 (+1)

47. Lorenzo Sonego 915 (+12)

96. Marco Cecchinato 605 (--)

97. Fabio Fognini 593 (-6) 115. Francesco Passaro 497 (--) 116. Matteo Arnaldi 496 (--) 121. Giulio Zeppieri 489 (+3) 135. Raul Brancaccio 431 (+1) 154. Mattia Bellucci 380 (-6)

