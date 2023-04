Caos Juve-Inter in Coppa Italia. Tre giornate di squalifica a Cuadrado

Tre giornate di squalifica a Cuadrado, e una ad Handanovic e Lukaku. Sono queste le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi in campo che si sono verificati al termine di Juventus-Inter, gara di Coppa Italia. Per entrambi è stata disposta anche un ammenda di 10mila euro.

Per «beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale» nei confronti di Lukaku, la Juventus dovrà giocare un turno con il primo anello del settore denominato "Tribuna Sud" privo di spettatori. Un turno di stop anche per Aiwu della Cremonese, espulso per il 'manì volontario ieri contro la Fiorentina.

© Riproduzione riservata