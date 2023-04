Finalmente Berrettini. A Montecarlo battuto Cressy in due set

Finalmente Matteo Berrettini. Protagonista suo malgrado di un inizio di stagione difficile, il 26enne romano vince all’esordio al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 26enne romano, numer 22 Atp, riesce ad avere la meglio sullo statunitense Maxime Cressy, numero 38 del mondo, per 6-4 6-2.

Alla terza volta nel Principato, Berrettini vince così il suo primo match sulla terra rossa di Montecarlo e al secondo turno troverà l’argentino Francisco Cerundolo, che ha fatto fuori Cameron Norrie, 11esima testa di serie, per 6-3 6-4. Fra i due nessun precedente.

ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Wawrinka (Sui) b. Griekspoor (Ned) 5-7 6-3 6-4 Bonzi (Fra) b. Zapata Miralles (Esp) 6-1 7-5 Popyrin (Aus) b. Lajovic (Srb) 7-6(1) 6-3 Draper (Gbr) b. Baez (Arg) 6-3 7-5 Struff (Ger) b. Ramos-Vinolas (Esp) 6-4 6-3 van de Zandschulp (Ned) b. Fucsovics (Hun) 3-6 7-6(2) 6-1

"Non avevo più tanta energia. Ma ora il serbatoio torna a esser pieno"

«Non avevo più tanta energia, ma ora il serbatoio torna a esser pieno». Così Matteo Berrettini tira un sospiro di sollievo dopo aver ritrovato la vittoria, al primo turno di Montecarlo. «Sono il primo a essere contento - ha detto il tennista romano a Sky,a fine match -. L’inizio dell’anno è stato duro per tanti motivi, ma sono qui a fare ciò che amo. Non è facile affrontare Cressy, gioca a un livello alto, sono contento di come ho giocato. Sono soddisfatto, con il mio team ho fatto un grande lavoro ma ho bisogno di mettere partite e vittorie nelle gambe». «Sono cresciuto sulla terra - ha aggiunto Berrettini - Adoro giocare qui. Guardando i risultati non posso lamentarmi, ho avuto un’operazione alla mano destra e non è stato facile recuperare dopo tanti infortuni. Ci vuole tanta energia per recuperare. Non ne avevo più tanta, adesso invece il serbatoio è pieno. Questo è un torneo a cui tengo particolarmente, e non avevo mai vinto una partita. Ci ho messo tanta energia. Spero di fare una bella stagione sulla terra, voglia e fisico ci sono: ora devo solo lavorare, i risultati arriveranno».

