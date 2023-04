Tempi lunghi per la sentenza sulle plusvalenze? L'Uefa potrebbe comunque punire la Juve

L'Uefa ha bisogno di sapere presto quale sarà il destino della Juventus riguardo all'inchiesta sulle plusvalenze. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i tempi si allungano, l'Uefa deciderà autonomamente il destino della squadra con la propria inchiesta parallela. La condanna dei dirigenti non aiuta i bianconeri e c'è il rischio di restare fuori dall'Europa per un anno. Vincere l'Europa League potrebbe aiutare a non scontare una squalifica tra due anni. Inoltre, c'è un secondo filone d'inchiesta riguardante gli stipendi e la situazione della Superlega.

