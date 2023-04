È ancora sfida tra Inter e Juve. In gioco c’è un posto in finale

Obiettivo seconda finale consecutiva per lanciare l’assalto alla Coppa Italia e rilanciare l’Inter per l’ultima decisiva parte di stagione. Dopo l'1-1 dell’andata allo Stadium tra le polemiche, i nerazzurri campioni in carica stasera ospitano la Juventus in un San Siro nuovamente tutto esaurito per far partire la missione verso il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio contro il Milan. Ancora troppo lontano il derby di Champions League contro i rossoneri, gli uomini di Simone Inzaghi puntano a fare un passetto alla volta partendo proprio dalla sfida del Meazza.

Una gara che vale tanto per il tecnico, come dimostrato anche dal pesante turnover scelto per la gara di domenica contro l'Empoli in Toscana. Nella semifinale di ritorno torneranno in campo i titolarissimi di Inzaghi dell’ultimo periodo, compresi Mkhitaryan e Calhanoglu, con Brozovic che dovrebbe partire dalla panchina complice anche la diffida che pende sul suo conto. Onana si riprenderà il ruolo in porta dal 1' così come Darmian e Bastoni in difesa oltre al ritorno anche di Dumfries e Dimarco sulle fasce. Il vero dubbio per l’allenatore interista è in attacco, dove gli sprazzi di LuLa dei bei tempi da parte della coppia Lukaku-Lautaro Martinez nella sfida di domenica potrebbero aver cambiato le gerarchie rispetto al solito duo formato dall’argentino e da Dzeko. Il bosniaco resta comunque in vantaggio, ma la decisione arriverà solo prima della partita, mentre Correa è destinato alla panchina dall’inizio per poter subentrare a gara in corso. Inzaghi, che cerca la sua quarta finale di Coppa Italia , punta così anche sul superare l'ostacolo Juventus per trovare nuovo vigore anche in campionato.

Qui Juve

Dentro o fuori, la Juve si avvicina al primo verdetto della stagione sul campo. «In questo momento della stagione tutte le partite diventano decisive», spiega Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale di ritorno in coppa Italia contro l’Inter. Si riparte dall’1-1 maturato allo Stadium, ogni discorso qualificazione è rinviato alla sfida di San Siro: «Sarà una bellissima serata di sport e di calcio – dice il tecnico dopo il finale da censurare nella gara d’andata – e faremo di tutto per meritarci la finale: è uno dei nostri obiettivi stagionali, lavoriamo per conquistare trofei». Da risultato di questa stagione così difficoltosa, può dipendere il futuro in bianconero di Allegri: «Ho ancora due anni di contratto, non è da tutti poter lavorare con questo club per sette anni»». All’appello, però, mancherà Vlahovic: «Durante l’allenamento ha subito una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà della partita» l’annuncio sul serbo, costretto ad un nuovo stop nella stagione più tormentata della sua carriera tra infortuni e digiuno di gol. Chi lo sostituirà? «Kean è ancora out e speriamo torni in una decina di giorni, davanti devo decidere tra Di Maria, Milik e Chiesa se giocheranno tutti e tre oppure due» le indicazioni sul reparto offensivo. Nel pacchetto arretrato dovrebbe tornare Bremer per affiancare Gatti e Danilo, con Perin confermato portiere di coppa. Nel post-partita della gara contro i partenopei ci sono state altre scintille, il vice Landucci è stato squalificato per un turno di campionato e punito con un’ammenda di cinquemila euro "per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria (Spalletti, ndr) epiteti offensivi e minacciosi».

