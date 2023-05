Udinese-Napoli, otto maxischermi al San Paolo e incasso in beneficenza

«Giovedì al Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta il match di Udine e celebrare insieme. L’ingresso costerà cinque euro per tutti i settori e l’incasso sarà devoluto in beneficenza». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del tavolo organizzativo in Prefettura. «La vendita dei biglietti sta iniziando ora, fino alle 18 per gli abbonati e poi per tutti quanti. Mi scuso con gli abbonati ma il tempo stringe e riduciamo il timing per la loro precedenza» ha aggiunto De Laurentiis.

L'isola pedonale della festa

La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la festa scudetto, poi rinviata, sarà riproposta già da domani sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Identico provvedimento scatterebbe poi giovedì, giorno di Udinese-Napoli.

La battuta di De Laurentiis

«Ringrazio i napoletani che hanno dimostrato una grande maturità domenica scorsa», ha affermato De Laurentis, al termine dell'incontro. «Avevamo preparato una festa, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino per scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare» - dice scherzando. De Laurentis ha poi chiarito che la squadra non tornerà a Napoli giovedì sera dopo la partita ma «venerdì in tarda mattinata o verso le 15». «La manifestazione che avevamo preparato per domenica scorsa - aggiunge - la riproporremo domenica prossima al termine della gara contro la Fiorentina».

© Riproduzione riservata