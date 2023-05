Juventus, Bonucci annuncia il ritiro

Il difensore e capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, ha annunciato il ritiro al termine della stagione in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube del club bianconero. «Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un’era - ha sottolineato il centrale classe 1987, vincitore di nove scudetti, otto con la Juve e uno con l’Inter, oltre che dell’Europeo 2020 con la Nazionale di Mancini - Per me è un orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina»

