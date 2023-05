La Roma in finale di Europa League, la Juventus si arrende al Siviglia. Fiorentina in finale di Conference

La Roma si qualifica per la finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest. Va fuori invece la Juventus, eliminata dal Siviglia ai supplementari dopo l'1-1 nei 90' e dopo essere passata in vantaggio con Vlahovic.

Leverkusen-Roma 0-0

Nella semifinale di ritorno, dopo l’1-0 dell’Olimpico, basta un sofferto 0-0 ai giallorossi per eliminare il Bayer Leverkusen in Germania. Dopo uno squillo in apertura di Pellegrini con un tiro dalla distanza, è la squadra di casa a costruire la prima occasione del match con le specialità della casa: la velocità dei suoi interpreti e i rapidi capovolgimenti di fronte. Al 12mo Diaby scappa via a Ibanez, penetra in area e colpisce la traversa a Rui Patricio battuto. Al 34mo Mourinho perde Spinazzola, costretto a lasciare il posto a Zalewski a causa di un problema muscolare. Le statistiche del primo tempo sono eloquenti: il Leverkusen calcia 12 volte verso la porta giallorossa e completa 289 passaggi, contro i 78 della Roma. La coppia Belotti-Abraham fatica nei duelli contro Tapsoba, Tah e Hincapie e l’ex Torino all’intervallo lascia il posto a Wijnaldum. La nube dei fumogeni dei tifosi di casa accoglie le squadre al ritorno in campo e costringe l’arbitro sloveno Vincic a sospendere il match per pochi minuti. Poi si riparte, con lo stesso copione che soffoca i giallorossi. Al 65' è Azmoun ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio con un colpo di testa, ma il portiere portoghese para e si ripete poco dopo sul tiro dalla distanza di Demirbay. Al 79' si ferma anche Celik. Mourinho concede spazio a Smalling, con Bove che va a fare l’esterno. Xabi Alonso invece lancia l’assedio a senso unico con Adli, Hlozek, Wirtz, Diaby, Amiri e Azmoun tutti in campo contemporaneamente. E’ l’ex Zenit a sfiorare il gol con un rigore in movimento che termina a lato dopo un batti e ribatti in area. I minuti di recupero sono otto, ma non bastano al Leverkusen. La Roma si guadagna la seconda finale europea consecutiva dopo quella vinta in Conference la scorsa stagione.

Siviglia-Juventus 2-1

Niente finale di Europa League per la Juventus. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Allegri è stata battuta a Siviglia 2-1 dopo i tempi supplementari e sarà dunque la squadra andalusa a sfidare la Roma a Budapest il prossimo 31 maggio per il trofeo. La Juventus passa in vantaggio con Vlahovic, ma poi subisce la rimonta di due ex conoscenti del calcio italiano: Suso e Lamela. Il Siviglia approda in finale di Europa League battendo 2-1 la Juventus ai supplementari: a condannare i bianconeri i gol di due ex 'italianì, Suso e Lamela dopo il vantaggio bianconero con Vlahovic. Ora gli spagnoli se la vedranno con la Roma di Mourinho. I bianconeri avevano segnato per primi al 65mo con l’attaccante serbo che, servito in profondità, supera Gudelj e Badè e fa partire un tiro che batte Bounou in uscita. Il Siviglia ci mette sette minuti a pareggiare: al 72mo Chiesa perde palla in uscita fuori area poi prova e Acuna serve Lamela che trova Suso: l’ex milanista, prima dell’intervento in uscita di Locatelli, fa partire una gran botta dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Szczesny. Nel primo tempo supplementare, al 95mo, arriva il gol dell’ex romanista Erik Lamela: cross dalla sinistra di Bryan Gil a cui lascia spazio Cuadrado, palla a centro area sulla testa dell’argentino che mette in rete, anticipando Danilo. Nel concitato finale gli spagnoli restano in 10 per l’espulsione di Acuna per doppia ammonizione ma resistono e staccano il biglietto per la finale.

Basilea-Fiorentina 1-3

La Fiorentina vola in finale di Conference League. A Basilea i viola hanno battuto 3-1 dopo i supplementari gli svizzeri nella semifinale di ritorno, dopo la sconfitta all’andata al Franchi per 2-1. In finale a Praga la squadra di Italiano sfiderà il West Ham.

