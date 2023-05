Giro d'Italia, ancora una vittoria azzurra. Zana trionfa a Val di Zoldo

Il campione d’Italia Filippo Zana (Team Jayco) ha vinto la 18/a tappa del Giro d’Italia, a Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, battendo allo sprint il compagno di fuga, il francese Thibaut Pinot.

"Non ci credo ancora, oggi devo ringraziare la mia squadra, ma la ringrazio per tutto quello che hanno fatto durante tutto l’anno, ho avuto anche la possibilità di fare il Giro e di dare il 100%. Non ci credo ancora, mi sono giocato le mie carte. La volata? Penso che mi può ricapitare poche volte nella vita, siamo arrivati comunque con un’ottima condizione, è incredibile questo giro. Cercheremo di finirlo in bellezza, lo abbiamo preparato al meglio e non pensavo venisse così bene". Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il campione italiano Filippo Zana, corridore della Jayco AlUla, vincitore della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2023.

Thomas resta in maglia rosa

«Le gambe sono buone, non sarà comunque facile. Almeida e Roglic? Come abbiamo visto Almeida ha avuto una giornata dura oggi, domani ci sarà una gran tappa, poi sabato la cronoscalata. Sarà complicato». Lo ha dichiarato la maglia rosa del Giro d’Italia 2023 Geraint Thomas ai microfoni di Rai Sport. «Penso di essere a livello di quando ho vinto il Tour de France (nel 2018, ndr), domani sarà comunque una giornata fondamentale, ci sarà tanto dislivello. Oggi è il mio compleanno, come faccio a fare queste cose a 37 anni? Dovrei essere in spiaggia, non a fare queste cose (ride), ma sono felice, bisogna godersi questi momenti». Domani ci sarà la diciannovesima tappa con l’arrivo sulle Tre cime di Lavaredo (183 km).

