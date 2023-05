GP di Montecarlo: Sainz il più veloce nelle prime prove libere, poi Alonso e terzo Hamilton

Dopo la 'sosta' forzata per l’annullamento del Gran Premio di Imola a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle scorse settimane, la stagione di Formula 1 è ripartita dal GP di Montecarlo, l’appuntamento più glamour di tutto il calendario. E’ terminata da poco la prima sessione di prove libere, con Carlos Sainz davanti a tutti: il pilota della Ferrari ha piazzato il miglior tempo alzando subito la voce sul tracciato del Principato. Subito dietro, alle sue spalle, il solito inesauribile Fernando Alonso con l’Aston Martin, mentre momentaneamente sul gradino più basso del podio, con il terzo tempo, ci è salito Lewis Hamilton con la Mercedes. Quarto Sergio Perez con la Red Bull, solo quinto tempo per il padrone di casa Charles Leclerc con l’altra Ferrari, seguito da un Max Verstappen ancora non 'on fire': il campione del mondo in carica si è lamentato tanto di alcuni problemi sulla sua Red Bull, non trovando il giusto feeling in pista e commettendo anche qualche piccolo errore.

