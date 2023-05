Gp Monaco: pole Verstappen su Alonso e Leclerc

Un super Max Verstappen su Red Bull si aggiudica la pole position in una sessione di qualifiche pazzesca del Gran Premio di Montecarlo. Un autentico capolavoro all’ultimo tentativo toccando anche il muro e spingendo al limite nell’ultimo settore: beffato un ottimo Fernando Alonso, che scatterà comunque in seconda posizione con l’Aston Martin. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari, seguito dalla sorpresa Esteban Ocon su Alpine. Quinta l’altra Ferrari di Carlos Sainz, sesta e ottava la Mercedes con Hamilton e Russell, mentre scatterà ultimo Sergio Perez con l’altra Red Bull a causa di un incidente nel corso del Q1.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo:

1 Verstappen, 2 Alonso, 3 Leclerc, 4 Ocon, 5 Sainz, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Russell, 9 Tsunoda, 10 Norris, 11 Piastri, 12 De Vries, 13 Albon, 14 Stroll, 15 Bottas, 16 Sargeant, 17 Magnussen, 18 Hulkenberg, 19 Zhou, 20 Perez.

© Riproduzione riservata