Nba: in gara 7 Boston per la storia. Miami vuole evitare la figuraccia

Rimessa laterale per Boston, mancano tre secondi alla fine di gara 6. Miami è avanti 103 a 102 contro i 17 volte campioni Nba. White (guardia dei verdi) passa il pallone a Smart, il quale in fadeaway dalla linea dei tre punti cerca di regalare un sogno ai Celtics. Il tiro è ben contestato da Gabe Vincent. La palla sembra entrare, ma viene sorprendentemente sputata fuori dal ferro. I cuori di Boston si fermano, consapevoli di doversi arrendere al Dio del basket. Improvvisamente, però, lo stesso White si materializza nel pitturato e, a due decimi dalla fine della sfida, raccoglie il rimbalzo e mette a referto il layup della vittoria. Il Kaseya Center (il palazzetto che ospita le partite casalinghe dei Miami Heat) si ammutolisce. Allo stesso tempo i cuori di Boston ricominciano a battere in maniera tachicardica. Il 103 a 104 dà a Boston un'ultima chance di approdare alle Finals di Nba.

In gara 7 si deciderà il destino delle due franchigie. L'ultimo atto di una serie infinita. Da un lato una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Dall'altro si vuole evitare di entrare dalla parte sbagliata della storia. La sfavillante gara 7 tra Boston e Miami che avrà luogo questa notte ( alle 2:30 ore italiane) al TD Garden si preannuncia carica di tensione e intensa agonisticamente.

Neppure Ponson du Terrail (autore di romanzi popolari e d'avventura del 19esimo secolo e creatore dello spregiudicato e audace personaggio immaginario Rocambole) avrebbe potuto descrivere al meglio le montagne russe avute sino ad ora in una serie dai contorni quasi magici. Gli Heat erano partiti benissimo portandosi sul 3 a 0 e dimostrando una forza mentale notevole. La stessa forza mentale che è venuta a mancare nelle ultime tre gare. Boston è risorta dalle ceneri come l'araba fenice e si è rifatta sotto pareggiando in maniera clamorosa una serie praticamente morta.

La superstar di Miami Jimmy Butler si è sempre sentita sicura di guadagnarsi l'accesso alle Finals, e neanche ora la sua incrollabile fiducia inizia a vacillare. Con «Andiamo a Boston a prenderci la vittoria» il go-to-guy della squadra cerca di caricare tutti i suoi compagni in vista dell'atto conclusivo. I giocatori della Florida provano a rifarsi dopo l'eliminazione subito l'anno passato nello stesso turno dei play-off per mano proprio degli attuali avversari.

Tuttavia l'inerzia adesso è dalla parte di Celtics: il fatto di giocare in casa e le tre vittorie consecutive potrebbero apparecchiare la tavola per una rimonta assolutamente inopinata. Prima di Boston, soltanto tre squadre nella storia dei play-off ( su 150 sfide in cui una franchigia era avanti per 3 a 0 sull'altra) sono riuscite nell'impresa di forzare gara 7: i New York Knicks nel 1951 contro i Rochester Royals; i Denver Nuggets contro gli Utah Jazz nel 1994 e i Portland Trail Blazers contro i Dallas Mavericks nel 2003. L'elemento che accomuna queste squadre è la sconfitta in gara 7. La stessa che i Celtics vogliono evitare a questo giro, provando ad entrare nella storia di questo sport.

