Juve, manovra stipendi: il patteggiamento vale quanto "la tredicesima di Pogba"

Costa 718.240 euro alla Juventus l’ultimo atto giudiziario della vicenda che la vede sul banco degli imputati per il filone «manovra stipendi». Tra i tifosi (soprattutto quelli non di fede bianconera) si commenta dicendo che il club se la cava pagando la tredicesima a Paul Pogba. Lo stipendio del fuoriclasse francese, infatti, ammonta a circa 10 milioni lordi l’anno anche se il minutaggio effettivo registrato quest’anno sul campo è risicatissimo (qualcuno si è divertito a monetizzare la sua presenza in campo: circa 200mila euro al minuto).

I tifosi bianconeri, invece, sono delusi: non accettano quella che leggono come una resa del club al sistema che sta mettendo sotto accusa la Juventus e avrebbero preferito aspettare l’iter processuale certi che la Juventus sarebbe stata assolta. Di fatto, però, questo patteggiamento senza ammissione di colpa permette alla Juve di chiudere definitivamente la questione processuale in Italia e mettere «un punto fermo per ripartire». Ora il club attende solo la decisione della Uefa che sta portando avanti una sua indagine autonoma e ora che l’iter della giustizia sportiva in Italia è stato completato dovrà fare le sue valutazioni. L’indagine riguarda le potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fair play finanziario e per l’eventuale mancato rispetto del settlement agreement firmato la scorsa estate. La decisioni - e le eventuali sanzioni connesse - non arriverà prima della fine della stagione sportiva europea (le finali delle tre competizioni).

© Riproduzione riservata