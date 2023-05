Notte playoff folle al Sant'Elia, il Cagliari va sotto 0-2 col Parma e la ribalta con Luvumbo

Cagliari-Parma 3-2

Marcatori: 10'pt Benedyczak, 26'pt Sohm; 23' e 45'st Luvumbo, 40' st Lapadula (rig).

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 6; Zappa 5 (24'st Di Pardo 6), Dossena 5 (24'st Goldaniga 6), Altare 5, Azzi 6; Nandez 7, Makoumbou 6.5, Rog 5 (1'st Deiola 6); Mancosu 5 (17'st Viola 7); Lapadula 7, Pavoletti 5 (1'st Luvumbo 8). In panchina: Aresti, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Obert, Kourfalidis. Allenatore: Ranieri 6.5.

PARMA (4-2-3-1): Buffon 6 (1'st Chichizola 5.5); Delprato 5, Osorio 6, Cobbaut 5, Coulibaly 6; Bernabé 6, Estévez 6.5 (1'st Juric 5.5); Zanimacchia 5.5 (43'st Bonny sv), Sohm 7.5 (13'st Man 5), Benedyczak 7 (23'st Mihaila 5); Vázquez 6. In panchina: Corvi, Balogh, Charpentier, Hainaut, Circati, Inglese, Zagaritis. Allenatore: Pecchia 5.5. ARBITRO: Colombo di Como 5.5. NOTE: serata mite, terreno in buone condizioni, spettatori 16.110 per un incasso di 390.508 euro. Ammoniti: Estevez, Vázquez, Chichizola, Mihaila, Man. Angoli: 3-3. Recupero: 0'; 7'.

Sensazionale rimonta del Cagliari: sotto di due gol a metà ripresa col Parma capovolge il risultato, vincendo 3-2 nell’andata delle semifinali play-off di Serie B.

Al 10' ospiti avanti: discesa di Coulibaly, tocco centrale per Sohm che di prima serve Benedyczak per il diagonale solo toccato da Radunovic. La squadra di Pecchia raddoppia al 26', gran discesa di Bernabé e assist a sinistra per Sohm che salta Zappa e supera Radunovic sul suo palo. Fino a metà secondo tempo il Parma è in controllo, col Cagliari che ci mette un pò a reagire. Lo fa al 22', Lapadula tocca dietro per Deiola il cui tiro è alto. È il preludio al gol dell’1-2, un minuto dopo azione caparbia di Nández che ruba palla a Cobbaut, lo salta e crossa per il colpo vincente col piatto di Luvumbo. Su un errore dei gialloblù, con retropassaggio corto di Delprato per Mihaila, Luvumbo si inserisce e subisce fallo dal rumeno: è rigore, che trasforma Lapadula a 5' dal 90'. E proprio nell’ultimo minuto prima del recupero gran palla di Viola sulla destra per Lapadula, cross respinto preda di Luvumbo che ne salta due e conclude sotto la traversa, completando il clamoroso ribaltone. Sabato (20.30) il Cagliari avrà due risultati su tre al Tardini. su tre al Tardini.

© Riproduzione riservata